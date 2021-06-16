Plastik atıklar vanilya aromasına dönüştürüldü

İskoçya’da bilim insanları, kullanılmış plastik şişeleri, genetiği değiştirilmiş bir bakteri kullanarak vanilya aromasına dönüştürmenin bir yolunu keşfettiklerini açıkladı.



Araştırmacılar keşfin, tüketicilerin kullandıkları plastiklerin geri dönüşümü için yeni bir yol olduğunu belirtirken, küresel plastik atık kriziyle mücadele için değerli bir yol olabileceğinin altını çizdi.



PLASTİK KİRLİLİĞİYLE MÜCADELEYE YARDIMCI OLABİLİR



Araştırmada, plastiklerin bir kez kullanıldıklarında değerlerinin yüzde 95’ini kaybettiği belirtilirken, atıklardan daha değerli malzemeler üretmenin, plastik kirliliğiyle mücadeleye yardımcı olabileceği bildirildi.



Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan çalışmada araştırmacılar, polietilen tereftalat polimer (PET) plastiklerini biyolojik olarak çok sayıda endüstride yaygın olarak kullanılan vaniline dönüştürmek için tasarlanmış bir mikroorganizma olan Escherichia Coli'yi kullandılar.



DÖNÜŞÜMDE TEHLİKELİ ATIK ÜRETİLMİYOR



Green Chemistry dergisinde yayınlanan araştırmada, gıda ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra herbisitlerin, köpük önleyici maddelerin ve temizlik ürünlerinin formülasyonunda bulunan Escherichia Coli’nin plastiği vaniline dönüştürme sürecinde hafif bir reaksiyon meydana geldiği ancak tehlikeli atık üretmediği belirtildi.



‘DÖNGÜSEL EKONOMİ İÇİN ÇOK HEYECAN VERİCİ ETKİLERİ VAR’



Araştırmayı yürüten bilim insanı Joanna Sadler, "Bu çalışma, plastik atıkları değerli bir ürüne dönüştürmek için biyolojik bir sistem kullanmasının ilk örneği” derken, “Döngüsel ekonomi için çok heyecan verici etkileri var" şeklinde konuştu.



Araştırmanın başındaki Stephen Wallace da, "Çalışmamız, plastiğin sorunlu bir atık olduğu algısına meydan okuyor” ifadelerini kullanırken, “Bunun yerine plastiği, yüksek değerli ürünlerin elde edilebileceği yeni bir karbon kaynağı olabileceğini gösteriyor" dedi.