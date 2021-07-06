Plastik atıklara yeni çözüm: İnekler yok edebiliyor

Avusturya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, ineklerin bağırsağında tespit ettikleri yeni bir mikrobun plastiklerde bulunan polyesteri parçalayabildiği açıklandı.

Viyana Doğal Kaynaklar Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, bu sayede her yıl tonlarca hacmi bulan plastik atıklara karşı yeni bir çözüm olabileceği belirtildi.

Bilim insanları, ilk olarak ineklerin doğal bitki polyesterini parçalayabildiğini tespit etti. Bunun üzerine plastiklerde bulunan polyester üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

Araştırma ekibinden kıdemli bilim insanı Dr.Doris Ribitsch, ineklerin bitkiler tarafından üretilen, domates ve elma kabuklarında bulunabilen kütin adlı doğal polyester tükettiğini söyledi.

Yapılan çalışmada, bakterilere polietilen tereftalat (PET), polibutilenadipat-ko-tereftalat (TKBB) ve polietilen furanoat (PEF) gibi üç farklı plastik türü verilen ineklerin, midelerinde bu maddeyi parçalayabildiklerini belirtti.

Amerikan Bilim Derneği'nin 2017 yılında yayınladığı rapora göre 1950'lerden bu yana insanoğlu 9 milyar ton civarı plastiği doğaya bıraktığı bildirilirken üretilen plastiklerin sadece yüzde 10'unun geri dönüştürülebildiği aktarıldı.