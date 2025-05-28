Plastik yiyen süper bakteri hastanelerde yayılıyor
Her yıl dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne neden olan ölümcül bir süper bakteri, tıbbi plastik yiyerek hastanelerde hızla yayılıyor.
Londra’daki Brunel Üniversitesi’nden araştırmacılar, bilim dergisi Cell’de yayımlanan yeni çalışmalarında, antibiyotiklere dirençli Pseudomonas aeruginosa bakterisinin bazı tıbbi plastik türlerini “sindirebildiğini” ortaya koydu.
Dünya çapında yılda 559 binden fazla ölüme neden olduğu tahmin edilen bu bakteri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre zatürre ve idrar yolu enfeksiyonları gibi başka hastalıklara da yol açabiliyor. Genellikle cerrahi operasyonlardan sonra ortaya çıkan enfeksiyonlarla ilişkilendirilen bu bakteri türünün, şimdiye dek tıbbi plastiklerle yaşadığına veya beslendiğine dair herhangi bir veri yoktu.
Araştırmacılar, bir hastanın yara örneğinden izole ettikleri bakteriyi incelediklerinde, P. aeruginosa bakterisinin özellikle polikaprolakton adlı plastik türü üzerinde daha uzun süre hayatta kaldığını keşfetti.
Bu plastik; dikiş ipliklerinden stentlere, cerrahi filelerden yara bandajlarına, ilaç taşıyan yamalardan implantlara kadar birçok medikal uygulamada yaygın olarak kullanılıyor.
DÜNYA ÇAPINDA BİR İLK
Brunel Üniversitesi’nin “dünya çapında bir ilk” olarak nitelediği araştırmanın başındaki bilim insanı Prof. Ronan McCarthy, bu bulgunun hastanelerde patojenlerin nasıl yayıldığına dair düşünceleri yeniden gözden geçirmeyi gerektirdiğini söyledi.
McCarthy, “Plastikler, özellikle de plastik yüzeyler, bu bakteriler için potansiyel bir besin kaynağı olabilir. Bu yeteneğe sahip patojenler, hastane ortamlarında çok daha uzun süre hayatta kalabilir” ifadelerini kullandı.
ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇLİ
McCarthy aynı zamanda bu bakterinin, plastiği sindirdikten sonra oluşturduğu biyofilm adı verilen koruyucu dış katmanın da daha kalın hale geldiğini tespit ettiklerini belirtti. Bu durum, bakterinin antibiyotiklere karşı daha dirençli hale gelmesini ve tedavi edilmesini zorlaştırıyor.
Yaklaşık 200 yıllık bir evrimsel adaptasyon geçmişine sahip olan P. aeruginosa, bilim insanlarının alacağı önlemleri aşacak yollar geliştirebilir. Bu yüzden, McCarthy’e göre öncelikli yapılması gereken şey, bu yeteneğin hasta güvenliği üzerindeki etkilerini derinlemesine anlamak.
“Modern tıpta plastik her yerde” diyen McCarthy, “Görünüşe göre bazı patojenler, bu plastikleri parçalayacak şekilde evrimleşmiş” açıklamasında bulundu.
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