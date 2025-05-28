Plastik yiyen süper bakteri hastanelerde yayılıyor

Londra’daki Brunel Üniversitesi’nden araştırmacılar, bilim dergisi Cell’de yayımlanan yeni çalışmalarında, antibiyotiklere dirençli Pseudomonas aeruginosa bakterisinin bazı tıbbi plastik türlerini “sindirebildiğini” ortaya koydu.



Dünya çapında yılda 559 binden fazla ölüme neden olduğu tahmin edilen bu bakteri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre zatürre ve idrar yolu enfeksiyonları gibi başka hastalıklara da yol açabiliyor. Genellikle cerrahi operasyonlardan sonra ortaya çıkan enfeksiyonlarla ilişkilendirilen bu bakteri türünün, şimdiye dek tıbbi plastiklerle yaşadığına veya beslendiğine dair herhangi bir veri yoktu.



Araştırmacılar, bir hastanın yara örneğinden izole ettikleri bakteriyi incelediklerinde, P. aeruginosa bakterisinin özellikle polikaprolakton adlı plastik türü üzerinde daha uzun süre hayatta kaldığını keşfetti.

Bu plastik; dikiş ipliklerinden stentlere, cerrahi filelerden yara bandajlarına, ilaç taşıyan yamalardan implantlara kadar birçok medikal uygulamada yaygın olarak kullanılıyor.