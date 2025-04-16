Playboy dergisinin eski genel yayın yönetmeni dolandırıcıkla suçlanıyor

Rusya'daki Playboy erkek dergisinin eski genel yayın yönetmeni Vladimir Lyaporov'un hesaplarındaki yaklaşık 30 milyon rubleye (359 milyon dolar) el konuldu.

Rus basınının bildirdiğine göre kendisi özellikle 50 milyon rublenin üzerinde büyük çaplı dolandırıcılıkla suçlanıyor. Dava ile ilgili materyaller TASS haber ajansı ile paylaşıldı.

Lyaporov, beş dolandırıcılık olayıyla suçlanıyor. Dava materyallerine göre Lyaporov, yabancı şirketlere yatırım yapma bahanesiyle iş ortaklarından para çaldı. Kolluk kuvvetleri, iş ortaklarının kendisini bir piramit şeması oluşturmakla suçlamasının ardından Kasım 2024'te Lyaporov'u gözaltına aldı.

Ceza davasının soruşturması tamamlandı ve dava yakında mahkemeye gönderilecek. Lyaporov yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Özellikle büyük ölçekli dolandırıcılıkla ilgili madde uyarınca Rusya'da 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Vladimir Lyaporov 2007-2009 yılları arasında Playboy'un baş editörlüğünü yapmıştı.

