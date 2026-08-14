Playboy dergisinin sahibi ihbar etmiş, FBI 15 yıl işleme koymamış

ABD merkezli Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner 'ın Jeffrey Epstein ile ilgili tecavüz ihbarının 15 yıl boyunca soruşturulmadığı ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Hefner, çocuk istismarı için bir şebeke kuran pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in bir Playboy mankenine tecavüz ettiği iddiasıyla ABD'nin yerel istihbarat teşkilatı Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) şikayet etti ve FBI' tam 15 yıl boyunca bu ihbarın üzerine gitmedi.

Hefner'e 2005 yılında o zamanki Playboy modellerinden Audra Christiansen'in, Epstein mağduru olduğunu söylediği ve derginin kurucusundan FBI'ı aramasını istediği belirtiliyor.

Miami Herald muhabiri Julie K. Brown'ın Substack hesabında yayınlanan haberde , Hefner'in bu ihbarı FBI'a birkaç kez ilettiği, ancak FBI'ın iddiayı 15 yıl boyunca soruşturmadığı belirtiliyor. Florida Güney Bölgesi'nde 34 Epstein mağduru tarafından ABD aleyhine açılan bir davada da, Christiansen'in iddia edilen istismarı ayrıntılı olarak anlatılıyor.

Mahkeme belgelerinde, "Yaklaşık on beş yıl boyunca FBI, Bayan Christiansen'in ihbarlarını soruşturmadı veya iddialarını takip etmedi" denildi.

FBI'ın delillerinde, Christiansen'in Epstein ile tanıştıktan kısa bir süre sonra "farkına varmadan çıplak kaldığını ve Epstein tarafından tecavüze uğradığını" ve ardından "10 yıl boyunca insan ticareti kurbanı olduğunu" söylediği belirtildi.

Şikayet dilekçesinde, FBI'ın modelin iddiasını soruşturmadığı ve bunu yapmayarak "Bayan Christiansen'inki gibi çocuk cinsel istismarı ve insan ticareti iddialarını soruşturmasını gerektiren zorunlu politikaları ve protokolleri ihlal ettiği" ve "Bayan Christiansen'in iddiaları gibi güvenilir ihbarları soruşturmayarak, FBI'ın Epstein'in cinsel ticaret girişiminin gelecekteki kurbanları için, davacılar da dahil olmak üzere, öngörülebilir bir risk alanı yarattığı" iddia ediliyor.

FBI, 34 Epstein mağdurunun açtığı davayı, davaların 1996 ile 2017 yılları arasında açıldığı gerekçesiyle, dava açmak için çok geç kaldıkları iddiasıyla reddetmeye çalışıyor.

Bununla beraber Playboy kurucusu Hefner da, sistematik manipülasyon ve cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. 2022'de yayınlanan bir belgesel dizisi, Playboy malikanesinde kadınları zorla ve uyuşturucu vererek cinsel ilişkiye zorladığı iddialarını gündeme taşımıştı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.