Pokemon mağazasında 100 bin dolarlık hırsızlık
16.01.2026 14:55
İHA
ABD'nin New York'ta kentinde silahlı üç hırsız, Pokemon mağazasına girerek yaklaşık 100 bin dolar değerinde ürün çaldı.
ABD'nin New York'ta kentinde bulunan Manhattan'daki bir Pokemon mağazası soyuldu.
New York polisi ve güvenlik kamerası görüntülerine göre tamamen siyah giyimli olan üç silahlı hırsız, 13. Cadde üzerindeki Poke Court adlı mağazaya girip içeridekilere tabanca doğrulttu. Bu sırada içlerinden biri vitrinleri çekiçle kırdı.
KOLEKSİYON ÜRÜNLERİ ÇALINDI
Hırsızlar çok sayıda koleksiyon ürünü, nakit para ve bir çalışanın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Mağaza sahibi Courtney Chin medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 bin dolarlık ürünün çalındığını söyledi.