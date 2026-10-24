Polis ablukasında Bella Ciao. Binlerce eylemci dans ederek eşlik etti

Fransa 'nın başkenti Paris'te protestolar bugün de devam ederken, kent sokaklarında yürüyüş kortejinin tam ortasında bir bando grubunun aniden enstrümanlarına tansiyonu düşüren anlar yaşandı.

Kalabalığın arasına karışan müzisyenler, Avrupa eylemlerinin simgesi haline gelen ünlü İtalyan marşı Bella Ciao ezgilerini peş peşe çalmaya başladı.

BBC muhabiri Pierre-Antoine Denis'nin doğrudan başkentten aktardığına göre, resmi kortejdekiler bir anda çalınan şarkılara dans ederek ve hep bir ağızdan marş söyleyerek katıldı.

GAZ BULUTUNA DİRENEN YENİ DÜNYA ORKESTRASI

Sokaklardaki müzikli direniş aslında ilk değil. Yaklaşık 400 aktivist müzisyenin kurduğu Orchestre du Nouveau Monde (Yeni Dünya Orkestrası), öğrencilere destek için 17 Ekim günü valilik izniyle République Meydanı'nda açık hava konseri düzenledi.

Konser başlamadan önce polisin alana biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etmesi büyük bir gerilim yarattı.

Gözleri yanan ve nefes almakta zorlanan müzisyenler, gaz bulutu altında enstrümanlarını bırakmadı ve koşullar tamamen imkansızlaşana kadar 20 dakika boyunca çalmayı sürdürdü; o anlar Brut ve uluslararası haber ajansları aracılığıyla dünyaya yayıldı.