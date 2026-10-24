Polis ablukasında Bella Ciao. Binlerce eylemci dans ederek eşlik etti
24.10.2026 16:44
Paris'te yürüyüşün ortasında enstrümanlarına sarılan bando, Bella Ciao marşıyla kalabalığı coşturdu; binlerce gösterici şarkılara dans ederek eşlik etti.
Fransa 'nın başkenti Paris'te protestolar bugün de devam ederken, kent sokaklarında yürüyüş kortejinin tam ortasında bir bando grubunun aniden enstrümanlarına tansiyonu düşüren anlar yaşandı.
Kalabalığın arasına karışan müzisyenler, Avrupa eylemlerinin simgesi haline gelen ünlü İtalyan marşı Bella Ciao ezgilerini peş peşe çalmaya başladı.
BBC muhabiri Pierre-Antoine Denis'nin doğrudan başkentten aktardığına göre, resmi kortejdekiler bir anda çalınan şarkılara dans ederek ve hep bir ağızdan marş söyleyerek katıldı.
GAZ BULUTUNA DİRENEN YENİ DÜNYA ORKESTRASI
Sokaklardaki müzikli direniş aslında ilk değil. Yaklaşık 400 aktivist müzisyenin kurduğu Orchestre du Nouveau Monde (Yeni Dünya Orkestrası), öğrencilere destek için 17 Ekim günü valilik izniyle République Meydanı'nda açık hava konseri düzenledi.
Konser başlamadan önce polisin alana biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etmesi büyük bir gerilim yarattı.
Gözleri yanan ve nefes almakta zorlanan müzisyenler, gaz bulutu altında enstrümanlarını bırakmadı ve koşullar tamamen imkansızlaşana kadar 20 dakika boyunca çalmayı sürdürdü; o anlar Brut ve uluslararası haber ajansları aracılığıyla dünyaya yayıldı.
ÜLKE GENELİNDE 70 BİN POLİS SOKAKTA
Sokaklardaki bu şarkıların arkasında ise hayat pahalılığı ve çöken kamu hizmetlerine karşı patlayan devasa bir öfke yatıyor.
Hükümet, önceki hafta sonu yaşanan yağma ve çatışmaların tekrarlanmasını engellemek için sokaklara tam 70 bin polis yığdı.
Güvenlik önlemleri kapsamında askerler başkentin sokaklarında devriye geziyor, esnaf dükkan vitrinlerini tahtalarla kapatıyor ve müzeler ziyaretçi kabul etmiyor.
Paris'te bando eşliğinde ilerleyen ana yürüyüş sakin başlasa da ülkenin üçüncü büyük şehri Lyon'da polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz sıktı.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, öğleden sonra erken saatlerde ülke genelinde 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltıların önleyici aramalarda ele geçirilen havai fişek, bilye ve silah olarak kullanılabilecek diğer malzemeler sonrasında yapıldığını duyuran Nunez, "Siyasi gruplardan ve suçlulardan ciddi kargaşa çağrıları var, tetikte olmalıyız" dedi.