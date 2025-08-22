Polis helikopterine İHA saldırısı: 12 ölü

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında operasyon yapan polis helikopteri, İHA saldırısına uğradı.

Saldırıda düşen helikopterdeki polislerden 12(si öldü, 5'i de yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, "Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı." dedi.



Yetkililer, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central'e (EMC) bağlı 36. cepheyi sorumlu tuttu.



Bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.