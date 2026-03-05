Polis, Kongre'de Trump'ı protesto eden eski askerin kolunu kırdı

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken Senato oturumundaki savaş protestosu engellendi.

Polis, İran'a saldırıları Kongre binasında protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness'i gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı. Barış yanlısı ABD'li "CodePink" grubunun sosyal medya hesaplarından, McGuinness’in ABD Kongresi'ndeki toplantı odasından iki güvenlik görevlisi tarafından zorla çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülere göre McGuinness, "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." diyor. Ardından, "Filistin özgür kalacak." ifadelerini kullanan McGuinness, Kongrenin güvenliğinden sorumlu iki polis tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışılıyor. Salondan çıkmamak için direnen McGuinness'in kolu kapıya sıkışıyor ve kırılıyor.

Ayrıca salondaki bazı protestocular, McGuinness'i salondan atmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu yüksek sesle dillendirdi. Bunun üzerine Sheehy'nin hızlı adımlarla uzaklaşarak salondaki yerine döndüğü görüldü.​​​​​​​