Polis sarhoş sandı, sürücü 5 yaşında çıktı

ABD'de trafikte kontrolsüz ilerlediği için polisin peşine düştüğü aracın şoförü 5 yaşında bir çocuk çıktı. Çocuk yaklaşık 5 dakika boyunca yol aldı.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 09:17 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 09:24

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Beş yaşındaki Adrian ailesinin arabasını kullanırken Utah'ta yakalandı.

Çocuk, evde annesiyle Lamborghini satın almaları konusunda ısrar edince kavga çıktığını anlattı. Utah polisi Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Sonunda arabaya binip kendisine Lamborghini almak için California'ya gitmeye karar vermiş. Ama ücretini karşılayamazmış çünkü cüzdanında yalnızca 3 dolar vardı" ifadelerini kullandı.

Kamera görüntülerinde aracın sağa sola savrulduğu sonunda polis uyarısıyla kenara çektiği görülüyor. Aracın sürücüsünü sarhoş zannediliyor ancak beş yaşında çocukla karşılaşan polis şaşırıyor.

5 DAKİKA BOYUNCA SÜRDÜ

Çocuğun yaklaşık 5 dakika direksiyon başında kaldığı olayla yaralanan olmadı.

Polis aileye aracın anahtarlarının çocukların erişemeyeceği bir yere bırakmaları uyarısı yaptı.

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