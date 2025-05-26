Polis sorgusunda "zihin okuma" teknolojisi: Kendi beyni kanıt oldu!

İngiltere'de polis ve yargı makamları, etik dışı bir uygulama olarak değerlendirilen "zihin okuma" teknolojisinin kullanımı nedeniyle sert eleştirilerin hedefi oldu.



24 yaşındaki Aditi Sharma, 2008 yılında nişanlısını zehirlemekle suçlandı ve fiziksel delil olmamasına rağmen beyin dalgalarına dayanan bir test sonucunda mahkum edildi.

BEYİN OKUMA TEKNOLOJİSİ KULLANILDI



Sharma'nın davasında, Hindistan'da geliştirilen ve Beyin Elektriksel Salınım İmza Profillemesi (BEOS) olarak bilinen tartışmalı bir teknolojiye başvuruldu.



Test sırasında Sharma'nın başına elektrotlu bir şapka yerleştirildi ve suçla ilgili ifadeler dinletildi. Polis, Sharma'nın beyni suçla bağlantılı bilgileri tanıyormuş gibi tepki verdiğini öne sürdü.

AĞZI SUÇSUZ, BEYNİ SUÇLU DEDİ



Kafasına elektrotlu bir şapka yerleştirilen genç kadına suçla ilgili belirli cümleler dinletildi. Bu deneyin ardından polis, ağzı aksini söylese bile beyninin tanıma ve suçluluk duygusu yaydığını iddia etti.



Hiçbir fiziksel kanıt olmaması nedeniyle hakim, Sharma'yı mahkum etmek için büyük ölçüde BEOS testine güvendi.

SUÇA AŞİNA TEPKİLER ÖLÇÜLÜYOR



Nörobilimci Dr. CR Mukundan tarafından 1999 yılında geliştirilen BEOS profillemesi, EEG taramalarını kullanarak bir kişinin beyninin bir suç hakkındaki ayrıntılara aşinalıkla tepki verip vermediğini tespit ediyor.



BEOS seansı sırasında ekipler, şüphelinin beyin aktivitesini kaydederken, "bıçağı boynuna dayadı" gibi ifadeler dinletiyor.



Tanıdık bir nörolojik tepki, şüphelinin olayı bizzat yaşadığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.