Polis, Trump'ın konvoyu için yanlışlıkla Macron'un aracını durdurdu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmek üzere yola çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu nedeniyle yolda kaldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, New York polisinin, ABD Başkanı Trump'ın konvoyu için yolları kapatması nedeniyle Fransız Büyükelçiliği'ne gitmek isteyen Macron aracıyla trafikte mahsur kaldı. Trump'ın konvoyu için yolları kapatan polis, yanlışlıkla Macron'un arabasını durdurdu.

Yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek bizzat kendisi öğrenen Macron, Trump'ı telefonla arayarak "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı" diye konuştu.

Macron, birkaç dakika sonra yaya olarak Büyükelçiliğe gitmek üzere yoluna devam ederken, Trump'la telefonda görüşmesini sürdürdü.



New York sokaklarında yaklaşık 30 dakika yürüyen Macron, isteyenlerle fotoğraf çektirdi. Fransa Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren bir kişi, Macron'u alnından öptü.



Olay, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından yaşandı.



OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ABD'de bu hafta 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri için ülkeye gelen 200'e yakın devlet ve hükümet başkanı ile yüzlerce bakan, binlerce diplomat, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve gazeteciyi ağırlayan New York kentinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

ABD başkanlarının yemin töreni günlerinde uygulanan ve ülkedeki en üst düzey güvenlik gerektiren etkinlik kategorisinde yer alan BM Genel Kurulu, "Ulusal Özel Güvenlik Etkinlik" düzeyinde listeleniyor.