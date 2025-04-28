Polis, ünlü sanatçının eşini vurmuştu: Görüntüler ortaya çıktı

ABD’de Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) Weezer müzik grubunun basçısı Scott Shriner’ın eşi ve ünlü yazar Jillian Lauren’in polis tarafından omuzndan vurulduğu olaya dair görüntüleri paylaştı.

LAPD’den yapılan açıklamada, 8 Nisan’da yaşanan olay hakkında bilgi verildi. Açıklamaya göre, Lauren, polis memurlarının silahlı şüpheliler olduğunu düşünerek silahını onlara doğrultarak ateş etti.



Polisin paylaştığı, polis memurlarının vücut kameraları ile güvenlik kamerası kayıtlarına yer verilen görüntülerde, 51 yaşındaki kadının polis kurşunuyla yaralanmasına giden anlara yer verildi.



POLİS “SİZE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ” DEMİŞ



Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, LAPD’ye bağlı polis memurları, bir “vur-kaç” olayına karışan üç şüpheliyi yakalamaya çalışan Kaliforniya Otoyol Devriyesi ekiplerine yardım ediyordu. Polisler bu esnada Lauren’in elindeki silahla birlikte evinin arka bahçesinde yürüdüğünü gördü.



Video kayıtlarında polis memurlarının Lauren’den dakikalar boyunca elindeki silahı bırakmasını istediği duyuluyordu. Yakınlardaki bir güvenlik kamerasından alınan, ses kaydı olmayan görüntülerde de Lauren’in silahını kaldırdığı anlar görülüyordu. Bir polis memuru kadına “Size yardım etmeye çalışıyoruz” diye seslenirken, bundan saniyeler sonra silah sesleri duyuldu. Daha sonra Lauren’in omzundan vurulduğu tespit edildi, yaralanan kadın bunun üzerine hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.



KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI



911’e Lauren’in komşuları tarafından yapılan çağrıda ise Lauren’in şüphelilerden biri tarafından silahlı saldırıya uğradığına inandığı belirtiliyordu. 911’i arayan komşu, “Burada üç erkek vardı, biri onu vurdu. Polisler şu anda onu arıyor” diye konuştu.



Lauren’e polis memuruna yönelik cinayete teşebbüs suçlaması yönetilirken, kadın kefaletle serbest bırakıldı.

