Polisten kaçarken balkondan düştü: 19 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor

Manchester Polisi, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Ashton bölgesindeki Bentinck Street üzerinde bulunan 12 katlı bir apartmana, “palalı bir grup erkeğin çevredekilere tehditler savurduğu” yönündeki ihbar üzerine sevk edildi.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI



Olay yerine gelen polis ekipleri, binadan kaçmaya çalışan üç erkeği fark etti. Şüphelilerden biri, kaçmak için balkona yöneldiği sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Polis, gencin yüksekten düşerek yaralandığını doğruladı. Aynı olayda 14 yaşındaki bir çocuk da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Manchester Evening News’in haberine göre, olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ve silah da ele geçirildi.



Başmüfettiş Gareth Jenkins'in yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki gencin durumunun kritik olduğu ifade edildi.



Soruşturma devam ediyor.