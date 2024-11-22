Polisten yardım istemişti: Evine giren saldırganla boğuşurken öldürüldü!
ABD'de Las Vegas polisi, evine giren hırsız nedeniyle kendilerinden yardım isteyen kişiyi öldürdü. Evinde, kendi çağırdığı polis memuru tarafından öldürülen siyahi adam, ülkedeki ırkçılık ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendirdi.
ABD polisi, evine giren hırsız nedeniyle polisten yardım isteyen bir kişiyi öldürdü.
Brandon Durham adlı adamın, 911 acil yardım hattını arayıp birilerinin evine girmeye çalıştığını söyleyerek polisi çağırdığı açıklandı.
Polis tarafından yayınlanan kamera kayıtlarında, ev sahibinin bıçaklı saldırganla boğuştuğu görülüyor.
"Bıçağı bırak" diyen polis memuru, bıçaklı saldırgan yerine kendini korumaya çalışan ev sahibini hedef aldı.
Altı kurşunla vurulan 43 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kurbanın ailesi cinayet suçlamasıyla dava açtı.
26 yaşındaki polis memuru açığa alındı. Bıçaklı saldırgan ise, haneye tecavüz, gasp ve saldırı suçlarından yargılanacak.
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