Polonya askerlerine Ukrayna'da dron eğitimi

Rusya'ya ait dronların NATO üyesi Polonya hava sahasını ihlal etmesi sonrası başlayan gerilim tırmanıyor.



Fransa, üç Rafale savaş uçağını Polonya'ya konuşlandıracağını duyurdu.



Hollanda ve Çek Cumhuriyeti de savunma birlikleri göndereceklerini, Litvanya haberleşme desteğini artıracağını açıkladı.



Almanya da NATO'nun doğu sınırındaki birliklerini yoğunlaştıracağını ve Polonya üzerinde uçakların devriye gezeceğini duyurdu.



İHA YASAĞI

Polonya da güvenlik önlemlerini artırmak için özel bir toplantı gerçekleştirdi ve seçilen bir grup askerin Ukrayna'ya giderek burada İHA düşürme eğitimi almasına karar verildi.



Ülkenin doğusunda İHA uçuşları yasaklandı.



Belarus ve Ukrayna sınırındaki hava trafiği 3 km irtifaya kadar sivil uçuşlara kapatıldı.

