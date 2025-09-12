Polonya askerlerine Ukrayna'da dron eğitimi
Rusya'ya ait dronların Polonya hava sahasını ihlal etmesinin yankıları sürüyor. NATO tedbirleri sıkılaştırmaya karar verdi. Polonya ise askerlerini Ukrayna'ya drone eğitimi almaya gönderiyor.
Rusya'ya ait dronların NATO üyesi Polonya hava sahasını ihlal etmesi sonrası başlayan gerilim tırmanıyor.
Fransa, üç Rafale savaş uçağını Polonya'ya konuşlandıracağını duyurdu.
Hollanda ve Çek Cumhuriyeti de savunma birlikleri göndereceklerini, Litvanya haberleşme desteğini artıracağını açıkladı.
Almanya da NATO'nun doğu sınırındaki birliklerini yoğunlaştıracağını ve Polonya üzerinde uçakların devriye gezeceğini duyurdu.
İHA YASAĞI
Polonya da güvenlik önlemlerini artırmak için özel bir toplantı gerçekleştirdi ve seçilen bir grup askerin Ukrayna'ya giderek burada İHA düşürme eğitimi almasına karar verildi.
Ülkenin doğusunda İHA uçuşları yasaklandı.
Belarus ve Ukrayna sınırındaki hava trafiği 3 km irtifaya kadar sivil uçuşlara kapatıldı.
"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ"
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rus dronlarının ülke hava sahasına girmesi üzerine yapılan olağanüstü Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.
Tusk, "Bu provokasyonun arkasında Rusya'nın olduğunu düşünmüyoruz; biliyoruz. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranamayız, müttefiklerimiz de davranamaz." diye konuştu.
Bir süredir Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitireceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump da Rusya'nın Polonya'ya yönelik hava sahası ihlali sonrası Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski'yle telefonla görüştü.
Navrotski, "Görüşme, birliğimizi yeniden teyit etti” açıklaması yaptı.
TRUMP: HATA OLMUŞ OLABİLİR
Donald Trump ise buna rağmen Rusya'yı suçlamadı.
ABD Başkanı "Bu bir hata olabilir. Ama yine de, memnun değilim. Bir an önce sona ermesini umuyorum." dedi.
Der Spiegel gazetesinin haberine göre ise Rus dronları, Polonya'dan Ukrayna'ya silah yardımı taşımak için kullanılan Nato üssü ve havaalanını vurmak için harekete geçmişti.
Ancak, son anda Hollanda'ya ait F35'ler bu dronları fark etti ve düşürüldü bu nedenle görev gerçekleşemedi.