Polonya, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını önledi

NATO’nun doğu kanadındaki ülkeler, Eylül ayında Rus askeri uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal etmesi ve ardından Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girmesinin ardından olası ihlallere karşı yüksek alarm durumunda bulunuyor.

SAVAŞ UÇAKLARIYLA ÇIKARILDI

Polonya ordusunun açıklamasına göre, Rus uçağı Polonya’nın sorumluluk alanına yaklaştıktan sonra savaş uçakları tarafından eşlik edilerek bölgeden çıkarıldı. Öte yandan gece saatlerinde Belarus yönünden Polonya hava sahasına giren bazı cisimlerin tespit edildiği bildirildi. Yapılan incelemede bu cisimlerin, rüzgarın yönü ve hızına uygun şekilde hareket eden kaçakçılık balonları olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

BÖLGE SİVİL UÇUŞLARA KAPATILDI

Güvenlik gerekçesiyle Belarus sınırında yer alan Podlaskie bölgesinin kuzeydoğusundaki hava sahasının bir bölümü, sivil uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Polonya makamları, sınır güvenliği ve hava sahası ihlallerine karşı tedbirlerin sürdürüleceğini vurguladı.