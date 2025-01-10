Polonya Başbakanı Tusk: Netanyahu'yu tutuklamayacağız

Polonya, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Ocak'ta düzenlenecek Auschwitz toplama kampının özgürleştirilmesinin 80. yıldönümü törenlerine katılması halinde UCM kararına uymayacak.



Polonya Başbakan Donald Tusk yaptığı açıklamada, "Günlerdir Auschwitz'deki yıldönümü törenlerine katılmak isteyen tüm misafirlere güvenli bir konaklama garantisi sağlayacak karar üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğimizi söylemek isterim. Bu, anlaşılır sebeplerden dolayı söz konusu yıldönümü törenleriyle herkesten daha fazla ilgilenen İsrail devletinin temsilcileri için de geçerli. İster başbakan, ister bakan, törene katılan kim olursa olsun güvenliği sağlanacak ve tutuklanmayacak" dedi.



Konunun hassas olduğunu, bir yanda UCM kararının bulunduğunu, buna karşılık İsrail başbakanı, cumhurbaşkanı ya da devletin bir başka temsilcisinin Auschwitz kampını ziyaret ederken güvenlik duygusu ve hakkına sahip olmasının kendisi için ilk andan bu yana açık olduğunu dile getiren Tusk, bu nedenle Polonya Adalet ve Dışişleri Bakanlarından konuya ilişkin bir karar hazırlamalarını istediğini belirtti.



Tusk, gazetecilerin Netanyahu'nun tutuklanmaması durumunda uluslararası tepkiden korkup korkmadığı sorusunu ise, "Ben, korkmak için değil, makul olduğunu düşündüğüm kararları almak için varım. Auschwitz'deki törenlerde İsrailli yöneticilerin eksik olmasını tahayyül bile edemiyorum" cevabını verdi.



CUMHURBAŞKANI, NETANYAHU'NUN TUTUKLANMAMASINI TALEP ETMİŞTİ



Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Tusk'a Netanyahu'nın törenlere katılabilmesi konusunda talepte bulunmuştu. Duda talebinde, "İsrail devletinin görevdeki Başbakanı Binyamin Netanyahu, Auschwitz toplama kampının özgürleştirilmesinin 80. yıldönümü törenlerine bizzat katılma isteğini ifade ederse Polonya hükümeti kesinlikle istisnai şartlar altında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkardığı tutuklama kararına rağmen onun topraklarımızda rahatsız edilmeden kalabilmesini garanti etmelidir" ifadelerine yer vermişti.



TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Netanyahu ve Gallat'ın UCM'ye taraf bir ülkeye seyahat etmeleri durumunda o ülke makamları tarafından tutuklanarak UCM'ye teslim edilmesi gerekiyor.