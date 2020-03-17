Polonya Çevre Bakanı corona virüse yakalandı

Avrupa kıtası başta olmak üzere tüm dünyada hızla yayılan corona virüse, Polonya Çevre Bakanı Michal Wos da yakalandı.



Polonyalı Bakan, Twitter hesabında yaptığı açıklamayla testinin pozitif çıktığını belirtti.

“İrtibatta bulunduğum Devlet Ormanları Kurumu’ndaki bir görevlide corona virüs tespit edilmesi üzerine önceki gün kendimi karantinaya alarak test yaptırdım. Testin sonucu pozitif. Kendimi iyi hissediyorum” açıklamasında bulunan Michal Wos, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve tüm hastalarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Bir sonraki tweetinde ise maskeli fotoğraf paylaşan Çevre Bakanı Wos, öksürüğünün olmasının da söz konusu testi yaptırmaya karar vermesinde etkili olduğunu söyledi. Bakan’ın etkileşimde bulunmuş olabileceği kişilerin ise karantinaya alındığı bildirildi.

VİRÜSTEN 4. ÖLÜM



Geçtiğimiz haftadan itibaren corona virüs yayılmasını önleme amacıyla okulların, sinemaların, kafeteryaların, alışveriş merkezlerinin kapatılması, uluslararası tüm uçak ve tren seferlerinin askıya alınması, ülkeye hiçbir yabancının girişine izin verilmemesi gibi oldukça sert tedbirler alınan Polonya’da, tüm yurt içi uçak seferleri ikinci bir karara kadar askıya alındı.



Halkın neredeyse tamamının evlere kapandığı, hayatın adeta durma noktasına geldiği ülkede pek çok kamu kurumu ya faaliyetlerini askıya aldı ya da haftanın belirli günlerinde, belirli saatler arasında hizmet vermeye başladı.



Polonya’da şimdiye kadar corona virüs vakası tespit edilen kişi sayısı 177 olurken, dün saatlerinde 67 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 800 kişi hastanelerde müşahade altında tutulurken, 8 bin kişi de evlerinde karantinaya alınmış durumda.

KARANTİNA ÜLKESİ İTALYA'DA HAYAT