Polonya cinsel saldırıya cezayı artırdı: Rızasız gerçekleşen her türlü cinsel ilişki tecavüz sayılacak

Polonya parlamentosunun alt kanadı, tecavüzün tanımını genişleten ve suçun cezasını ağırlaştıran bir yasa değişikliğini ezici bir çoğunlukla onayladı.



Değişiklik, "rıza olmaksızın" gerçekleşen her türlü cinsel ilişkiyi tecavüz olarak sınıflandırıyor ve azami hapis cezasını 12 yıldan 15 yıla çıkarıyor.



AFP'nin bildirdiğine göre önceki tasarıda rızadan bahsedilmiyor ve cinsel ilişkinin tecavüz sayılabilmesi için tehdit, aldatma ya da şiddet içermesi gerekiyordu.



Tasarıyı sunan Sol Parti, oylamadan sonra yaptığı açıklamada "Bu tasarı ile tüm kadın ve erkeklerin cinsel özerkliğini Polonya yasalarına dahil edeceğiz" dedi.



Değişiklik, Polonya parlamentosunun alt kanadında 335 milletvekili tarafından desteklenirken, 44 milletvekili karşı oy kullandı.



Değişikliğin yürürlüğe girmesi için senato ve Polonya'nın muhafazakar cumhurbaşkanının yeşil ışık yakması gerekiyor.



Değişikliklere aşırı sağcı Konfederasyon grubu ve çoğunluğu Katolik olan ülkede daha önce iktidarda olan sağcı Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin bazı üyeleri karşı çıktı.

İktidardaki Sivil Koalisyon milletvekili Monika Rosa çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu taslak çok önemli çünkü rıza olmadan yapılan seksin tecavüz olduğunu açıkça belirtiyor" demişti.



Rosa, "Seks için rıza gerekir. Bu yenilikçi ya da modern bir şey değil" diye ekledi.