Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ilginç çıkış: "ABD topraklarımıza nükleer silah yerleştirsin"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya'yı muhtemel bir saldırıdan caydırma amacıyla ABD'nin ülkesine nükleer silah yerleştirmesini isteyen Duda, bu talebini birkaç hafta önce Varşova'ya ziyaret gerçekleştiren ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'a da ilettiğini söyledi.

NATO sınırlarının 1999 yılında doğuya doğru genişlediğini hatırlatan Duda, "Bu yüzden 26 yıl sonra NATO'nun altyapısı da doğuya kaymalı. Bu, benim için net. Bu silahların halihazırda burada olmasının daha güvenli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 2023 yılında nükleer başlıklarını Belarus'a yerleştirdiğini hatırlatan Polonya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın bu konuda bir an olsun tereddüt etmediğini, kimsenin rızasını almadığını söyledi.

Duda, 2022 yılında da ABD Başkanı Joe Biden yönetimine benzer bir öneri de bulunmuş, ancak öneri ABD tarafından kabul görmemişti.