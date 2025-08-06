Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki yemin ederek göreve başladı

Polonya Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Karol Nawrocki, parlamentoda düzenlenen törenle yemin ederek görevi devraldı.

Karol Nawrocki yemininin ardından yaptığı konuşmasına, "Polonya Cumhuriyeti tüm vatandaşların ortak değeridir, Polonya Cumhuriyeti'ndeki en yüksek iktidar halka aittir, bu nedenle Polonya ulusunu selamlıyorum" sözleriyle başladı.

Bugün kendisini halkın huzuruna, Cumhurbaşkanlığına giden yolda karşılaştığı yalanlara, aşağılama, seçim propagandalarına ve siyasi tiyatroya rağmen özgür halkın özgür iradesinin getirdiğini ifade eden Nawrocki, "Bir Hristiyan olarak gönül rahatlığıyla, tüm kalbimle seçim zamanındaki aşağılamaları, yaşananları affediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının sadece vatandaşların sesi olması gerektiğini, kendisinin Polonya ulusunun sesi olacağını belirten Nawrocki, "Sizlerin huzurunda büyük bir görev ve sorumluluğun bilincinde olarak bulunmaktayım. Aynı zamanda Polonya toplumsal ve siyasal yaşamındaki bölünmelerin de farkında olarak bulunmaktayım. Kararlarımı bu bölünmelere göre değil, bu bölünmelere rağmen alacağımı, siyasi duygulara değil, her zaman Polonya ulusuna hizmet eden kararlar alacağımı deklare etmek istiyorum" dedi.

OYLARIN YÜZDE 59,89'UNU ALMIŞTI



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılan, ancak ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ile aşırı sağın desteklediği Karol Nawrocki 2 Haziran'da yapılan seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 50,89'unu almıştı.

29 milyona yakın seçmenin bulunduğu ülkede Nawrocki'nin rakibi, Vatandaş Platformu liderliğindeki koalisyon hükümeti ile liberal ve sol partilerin desteklediği rakibi Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yüzde 49,11 oranında oy almıştı.

Polonya Devlet Seçim Komisyonu seçimlere katılım oranını yüzde 71,63 olarak açıklamıştı. Polonya'da cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıl olurken, 1 kişi en fazla 2 kere cumhurbaşkanı seçilebiliyor.