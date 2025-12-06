Polonya Dışişleri Bakanı'ndan, "AB lağvedilmeli" diyen Musk'a "Mars'a git" yanıtı

“BÜROKRASİ AB'Yİ ÖLDÜRÜYOR”

ABD’li iş insanı Elon Musk, son günlerde AB’yi hedef alan açıklamalarını artırarak AB'nin “lağvedilmesini” savunmuştu.

Musk ayrıca “ABD Avrupa’yı tam olarak neden koruyor?” sorusunu ortaya atarak transatlantik ilişkilere yönelik tartışma yaratmıştı.

AB'DEN X'E REKOR CEZA

Söz konusu polemik, Avrupa Komisyonu’nun sosyal medya platformu X’e AB Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro para cezası kesmesinin hemen ardından geldi.

Musk, karar sonrası yaptığı açıklamada “İnsanların ifade özgürlüğünü savunacağım, bu bana maddi kayıp getirse bile” ifadelerini kullanmıştı.