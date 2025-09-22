Polonya, hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını düşüreceğini duyurdu

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlali üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.



Hava sahası ihlallerinin Rusya'nın Batı'ya karşı yıllardır yürüttüğü ve giderek tırmandırdığı "hibrit savaşın" en yeni örneğini oluşturduğunu belirten Sikorski, "Rusya hükümetinden yalnızca tek bir ricam var. Eğer bir füze ya da uçak, kasten veya yanlışlıkla, izinsiz olarak hava sahamıza girer ve vurulup enkazı NATO topraklarına düşerse, lütfen buraya gelip bunun için sızlanmayın. Uyarıldınız." diye konuştu.



"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYA KAPASİTENİZ YOK"

Rusya ve Sovyetler Birliği'nin iki dünya savaşı ile Soğuk Savaş'ın başlamasında rol oynadığına dikkati çeken Sikorski, şunları kaydetti:

"Rusya'nın temsilcilerine şunu söylemek istiyorum. Uluslararası hukuka aldırmadığınızı biliyoruz ve komşularınızla barış içinde yaşama kapasiteniz yok. Delice bir milliyetçilik anlayışınız, bitmeyen bir tahakküm arzusunu içinde barındırıyor. Bu, imparatorluk çağının bittiğini ve sizin imparatorluğunuzun yeniden kurulmayacağını idrak edene kadar son bulmayacak."



Sikorski, BMGK'nin Estonya, Romanya, Polonya ve egemenliği sistematik Rus saldırganlığıyla tehdit edilen tüm ülkelerle dayanışma içinde durması gerektiğini dile getirdi.



Öte yandan, Polonya Başbakanı Donald Tusk da bu sabah düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin hava sahasını ihlal eden ve tehdit oluşturan nesneleri vurmaktan çekinmeyeceklerini söylemişti.



Polonya, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın sahasının Rus jetlerince ihlal edildiği, NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu belirtilmişti.

