Polonya ile ABD arasında 2 milyar dolarlık Patriot anlaşması

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD ile yapılacak anlaşmanın sinyalini verildi.



Kosiniak-Kamysz, Polonya ile ABD'nin Patriot hava savunma sistemine lojistik destek sağlanması ve eğitimin yanı sıra teknik destek bileşenlerini de içeren yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalayacağını açıkladı.



NATO’nun doğu kanadındaki kilit oyuncu olarak görülen Polonya’nın Savunma Bakanı, "Polonya hava sahasının güvenliğinin bir bedeli yok" ifadelerini kullanırken, kendileri için füze savunması ve ABD ile iş birliğinin öncelikli olduğunu söyledi.



Polonya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın uygulanmasının Wisla programının temelini oluşturan Patriot rampalarının operasyonel hazırlığını sağlayacağını bildirdi.



Bu program diğerlerinin yanı sıra manevra kabiliyeti yüksek füzeler de dahil olmak üzere kısa menzilli taktik balistik füzelere karşı koymayı amaçlıyor.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan önce NATO bir karar alarak Polonya'daki hava savunma sistemlerinin komuta ve kontrolünü ABD'den almıştı.







