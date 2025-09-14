Polonya, NATO güçlerinin ülkeye konuşlanmasına onay verdi
Polonya lideri Nawrocki, NATO güçlerinin ülkeye konuşlanmasına izin verdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, bugün imzaladığı kararla NATO’ya bağlı yabancı birliklerin Polonya topraklarında konuşlanmasına resmen izin verdi.
Ulusal Güvenlik Bürosu’nun açıklamasında, kararın “Doğu Nöbetçisi” (Eastern Sentry) operasyonu kapsamında Polonya’nın savunmasını güçlendirmek amacıyla alındığı belirtildi.
Geçtiğimiz hafta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından ittifakın doğu kanadındaki askerî varlığını artıracağını duyurmuştu.