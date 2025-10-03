Polonya NATO’nun akaryakıt boru hattına bağlanıyor

Polonya, NATO’nun askeri yakıt ikmalini sağlayan boru hattı sistemine (CEPS) bağlanmak için ön anlaşma imzaladı.

Savunma Bakanlığı, CEPS'in ülkenin enerji ve savunma güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu ve Polonya’nın bölgede stratejik ortak konumunu güçlendireceğini duyurdu.

Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile Polonya’nın devlet petrol şirketi PERN arasında imzalanan anlaşma, yalnızca CEPS’e bağlantıyı değil, aynı zamanda NATO kuvvetleri için yeni yakıt depolama tesisleri kurulmasını da kapsıyor.

Proje için planlama ve tasarım sürecine NATO tarafından fon sağlanacak; takvim ise onayların ardından netleşecek.

Polonya NATO’nun akaryakıt boru hattına bağlanıyor - 1 NATO boru hattı sisteminin dağılımı.

Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, imza töreninde yaptığı konuşmada “Savaş alanında en kritik unsurlar teçhizat, mühimmat ve yakıttır. Tanklar ve araçlar yakıt olmadan çalışamaz” dedi.

GÜÇLERİ İÇİN YAKIT GÜVENLİĞİ

Uzmanlar, yatırımın yalnızca olası bir çatışmada değil, aynı zamanda NATO’nun ’daki artan askeri varlığı için de yakıt güvenliği sağlayacağını vurguluyor.

Polonya, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya saldırısından bu yana savunma harcamalarını hızla artırdı. Bu yıl GSYH’sinin yüzde 4,5’ini savunmaya ayıran ülke, 2026’da oranı yüzde 4,8’e çıkarmayı planlıyor. Hâlihazırda yaklaşık 10 bin Amerikan askeri, Hollanda F-35’leri ve Alman Patriot bataryaları Polonya’da konuşlu bulunuyor.

