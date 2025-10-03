Polonya NATO’nun akaryakıt boru hattına bağlanıyor

Polonya Savunma Bakanlığı, CEPS'in ülkenin enerji ve savunma güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu ve Polonya’nın bölgede stratejik ortak konumunu güçlendireceğini duyurdu.



NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ile Polonya’nın devlet petrol şirketi PERN arasında imzalanan anlaşma, yalnızca CEPS’e bağlantıyı değil, aynı zamanda NATO kuvvetleri için yeni yakıt depolama tesisleri kurulmasını da kapsıyor.

Proje için planlama ve tasarım sürecine NATO tarafından fon sağlanacak; takvim ise onayların ardından netleşecek.

