Polonya ordusu bir kez daha Rus uçağını engelledi

Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, basın toplantısı düzenledi.

Savunma Bakanı, basın toplantısında Polonya Hava Kuvvetleri'ne bağlı MiG-29 savaş uçaklarının yerel saatle 08.49'da Baltık Denizinde keşif uçuşu yapan Rusya ordusuna ait İL-20 savaş uçağını engellediğini ifade etti.

﻿BU HAFTA İKİNCİ KEZ ENGELLENDİ

Rus uçağının Polonya havasını ihlal etmediğini belirten Kosiniak-Kamysz, bu durumun "bu hafta yaşanan ikinci olay" olduğunu aktardı.

Polonya için tehdidin ülkenin doğusundan, Rusya'dan geldiğini ifade eden Kosiniak-Kamysz, "Bugün her kim Almanya karşıtı, Ukrayna karşıtı bir söylem yürütüyor, bu tür duyguları körüklüyorsa Polonya devletinin çıkarlarına aykırı hareket ediyor demektir" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?



Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı dün yaptığı açıklamada, Polonya Hava Kuvvetlerine ait iki adet MiG-29 savaş uçağının 28 Ekim Salı günü Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçuş planı sunmaksızın transponderi (iletişim cihazı) kapalı şekilde uçan İL-20 keşif uçağını engellediğini duyurmuştu.

NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, geçtiğimiz ay Rus askeri jetlerinin Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya hava sahasını ihlal etmesinden bu yana yüksek alarma geçmiş durumda.