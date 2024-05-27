Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, Polonya'nın elinde Rusya'nın Avrupa ülkelerindeki olaylara yön verme girişimlerine dair kanıtlar bulunduğunu ifade ederek, "Rusya'nın Polonya da dahil olmak üzere AB'ye karşı yürüttüğü hibrit savaşa" dikkati çekti.



Bu doğrultuda, ülkesindeki Rus diplomatlara hareket kısıtlaması getirileceğini belirten Sikorski, karara ilişkin resmi bilgilendirmenin Varşova'daki Rus Büyükelçiliğine iletileceğini kaydetti.



Sikorski, hareket sınırlamalarının konsolosluk ve büyükelçilik personelini kapsadığını fakat Rusya'nın Varşova Büyükelçisi için geçerli olmayacağını bildirdi.