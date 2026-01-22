Polonya, Rusya’ya karşı “drone savaşına" hazırlanıyor

Polonya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Cezary Tomczyk, yaklaşık 2 milyar euro'luk yeni anti-drone sistemi “San”ın ayrıntılarını açıkladı. San, tamamlandığında kıtadaki en büyük anti-drone ağı olacak ven insansız hava araçlarını tespit edip etkisiz hale getirebilecek.

Adını Polonya’nın güneydoğusundaki San Nehri’nden alan sistem, kuzey ve doğu sınırları boyunca konuşlandırılacak. Tomczyk’e göre San, bu yaz faaliyete geçebilir; bu takvim, AB’nin planladığı “drone duvarı”ndan çok daha erken.

Sistem, Polonya’nın halihazırda kurduğu Wisła (uzun menzil), Narew (kısa menzil) ve Pilica Plus (çok kısa menzil) hava savunma ağının en alt katmanı olarak entegre edilecek.

SAVAŞ ZAMANI İÇİN TASARLANDI

Tomczyk, San’ın esasen savaş zamanı için tasarlandığını, ancak barış döneminde de kısmen kullanılabileceğini vurguladı.

AB’nin Ekim ayında yayımladığı savunma hazırlık yol haritası 2030 hedeflerine odaklansa da, Polonya’ya göre bu planlar Rusya’nın hızlanan sabotaj ve altyapı tehditlerine karşı kısa vadede yetersiz.

Nitekim Moskova, Varşova-Ukrayna demiryolu hattına yönelik sabotaj dahil çeşitli eylemlerle NATO ülkelerinin kritik altyapılarını hedef almayı sürdürdü.

POLONYA SAVAŞA HAZIRLANIYOR

NATO’nun doğu kanadındaki en büyük ekonomi ve üçüncü büyük askeri güç olan Polonya, savunma politikasını hızla savaşa uyarlıyor. Doğu sınırında 700 kilometrelik fiziksel ve yüksek teknolojili tahkimatı kapsayan “Doğu Kalkanı” projesi, bu stratejinin önemli ayaklarından biri.

Son dönemde Varşova, ABD yapımı Merops mobil anti-drone sistemi, kritik altyapıyı korumak için 10 bin askerin görevlendirildiği “Operation Horizon”, ve vatandaşların olası sabotajları bildirebileceği mobil uygulama gibi önlemleri devreye aldı. Bu adımların zirvesinde ise San yer alıyor.