Polonya: Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde arabulucu olabilir

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, başkent Varşova’daki Gayri Resmi Dışişleri Bakanları toplantısının marjında Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu. Sikorski, ABD’nin savaşı bitirmek için yapılan müzakerelerden çekilmesi halinde Türkiye ya da Çin’in arabulucu olabileceğine inandığını söyledi.



Kyiv Independent haber sitesinin aktardığına göre, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki “arabuluculuk çabalarında” başarılı olmasını umduğunu söyleyen Bakan Sikorski, “Ancak eğer bu yol başarısız olursa, başka adaylar da var” dedi.



“TÜRKİYE İLETİŞİM KANALLARINI SÜRDÜRÜYOR”



Bu adaylardan biri olarak Türkiye’ye işaret eden Polonyalı bakan, “İletişim kanallarını sürdüren Türkiye var. Sonra, her şeyden önce (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i müzakere masasına getirecek ve taleplerini yumuşatacak araçlara sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti var” değerlendirmesinde bulundu.



Sikorski’nin açıklamaları, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünden çekilme sinyali vermesinin ardından geldi. ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, 8 Mayıs’ta Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaşı bitirmek için ilerleme kaydettiğini görmezlerse müzakere masasından “uzaklaşmaya” hazır olduklarını belirtti.



TRUMP: ATEŞKESE SAYGI DUYULMAZSA DAHA FAZLA YAPTIRIM YOLDA



Türkiye, savaş başladıktan hemen sonra İstanbul da iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmış, ardından Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na varılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte öncülük etmişti.



Batılı ülkelerİ Ukrayna’ya silah sağlayarak savaşı şiddetlendirmek ile eleştirilen Çin ise Ukrayna tarafından Rusya ordusuna silah sağlamakla da suçlanıyor.



Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Başkan olarak Avrupalılar ile birlikte Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasına bağlıyım; kalıcı bir barış olacak” dedi. Trump, iki ülke arasındaki ateşkese uyulmasını umduğunu söyleyerek, “Eğer ateşkese saygı gösterilmezse ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak” ifadelerini kullandı.