 Polonya, Ukrayna'ya bin 570 yeni Starlink uydu ünitesi gönderdi - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

Polonya, Ukrayna'ya bin 570 yeni Starlink uydu ünitesi gönderdi

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş sırasında hasar görenlerin yerine ek bin 570 Starlink uydu ünitesi sağladığını açıkladı.

Polonya, Ukrayna'ya bin 570 yeni Starlink uydu ünitesi gönderdi

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Starlink uyduları Türkiye semalarında

Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, 'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna genelinde elektrik tedarikinde sorunlar olduğu için söz konusu sistemlerin önemine işaret etti.

Bazı bölgelerde mobil operatörler ve internet servis sağlayıcılarının çalışmadığını vurgulayan Fedorov, hükümetin, iletişimin korunabilmesi için halka açık internet noktaları kuracağını aktardı.

Polonya, Ukrayna'ya bin 570 yeni Starlink uydu ünitesi gönderdi - 1 Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, 'nın Ukrayna'ya savaş sırasında hasar görenlerin yerine ek bin 570 Starlink uydu ünitesi sağladığını açıkladı.

UKRAYNA'YA ŞİMDİYE KADAR 20 BİNDEN FAZLA STARLİNK ÜNİTESİ GELDİ

Fedorov, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş sırasında hasar görenlerin yerine bin 570 Starlink uydu ünitesi sağladığı bilgisini paylaşarak bunların bir kısmının kurtarılmış bölgelerdeki yönetimlere verileceğini belirtti.

Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'nın ortaklarından 20 binden fazla Starlink ünitesi aldığına dikkati çeken Fedorov, bunların 5 bininin Polonya hükümetince gönderildiğini kaydetti.

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