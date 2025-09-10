Polonya ve NATO, sınırı geçen Rus dronlarını vurdu

NATO üyesi Polonya'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin alarm durumu devam ediyor.



Açıklama önce Ukrayna'dan geldi. Kiev, "Rusya'ya ait bir dron Polonya hava sahasına doğru ilerliyor" diyerek Varşova'yı uyardı.



Kısa süre sonra Polonya hava kuvvetleri ülkenin en büyük havaalanı ile birlikte 4 havaalanını kapattı.



Polonya'dan yapılan açıklamada "ülke güvenliğini sağlamak üzere beklenmedik bir askeri aktivite" gerekçe gösterildi.



NATO UNSURLARI DA DEVREYE GİRDİ



Polonya ordusu, hava sahasında uçan dronların, Ukrayna'da hedefleri vurmak üzere yola çıktığını açıkladı.



Dronlar, Polonya Hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.



Ordunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Sınırdan geçen İHA’ları düşürmek için kendi hava savunma sistemlerini ve NATO müttefiklerinin savunmalarını devreye soktuğu" belirtildi.



Bu, Ukrayna savaşı sırasında Varşova’nın ilk kez Rus hedeflerine kendi hava sahasında angajman sağlaması oldu.



Varşova yönetimi vatandaşlarına "evlerinde kalma" uyarısı yaptı.



Reuters'in haberine göre, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz "Polonya hava kuvvetlerinin ülke hava sahasına giren düşmanca cisimlere karşı silah kullandığını" söyledi.



SINIR KAPILARI KAPATILMIŞTI



Polonya Başbakanı Donald Tusk dün Rusya ve Belarus'un 12 Eylül’de başlatacağı "Zapad" askeri tatbikatları nedeniyle Polonya'nın Belarus ile olan sınır kapılarını kapatacaklarını duyurmuştu.