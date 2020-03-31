Polonya’da 18 yaşından küçükler tek başına sokağa çıkamayacak

Polonya’da hükümet corona virüs salgınını kontrol almak için bugüne kadar aldığı tedbirleri daha da sertleştirdi. Başbakan Mateusz Morawiecki, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gelecek 2 haftanın çok kritik olduğunu bu sebeple 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeni tedbirleri devreye sokacaklarını duyurdu. Buna göre, ülkede 18 yaş altındaki kişilerin yanlarında bir yetişkin olmaksızın sokağa çıkması yasaklandı. Eczaneler, marketler dahil ülkede hali hazırda hizmet veren tüm dükkanların 10.00 ile 12.00 saatleri arasında yalnızca 65 yaş üstü kişilere hizmet vermesi kararlaştırıldı. Dükkanlara ise her kasa başına 3 müşteri sınırlaması getirildi, buna göre eğer dükkanda 3 kasa varsa içeride bulunacak müşteri sayısı 9’u geçemeyecek. Vatandaşlara dükkanlara girmeden önce eldiven takma zorunluluğu getirildi. Yurt çapındaki tüm park, bahçe, deniz, nehir kenarındaki bulvarlar, açık hava spor alanları dahil kamunun ortak kullanımına açık tüm mekanların kullanımı yasaklandı.



ORDU DA TEYAKKUZDA

Otel, hostel gibi tüm konaklama tesislerinin eğer karantinada bulunan kişiler ya da sağlık personeli tarafından kullanılmıyorsa kapatılmasına karar verildi. İş yerinde çalışanlar arasındaki mesafenin 1.5 metre olması, kamusal alanda ise bu mesafenin 2 metre olması kararlaştırıldı. 2 metre mesafe 13 yaş altı çocuk ile ebeveynini ve de engelli vatandaş ile bakıcısını kapsamıyor. Yalnızca hava almak amaçlı kısa süreli yürüyüş ile köpeği tuvalete çıkarmak gibi dışarıda bulunma faaliyetlerine izin verilirken, açık havada koşu dahil spor yapmak yasaklandı. Alınan tüm kararların denetiminin polis tarafından yapılacağı ülkede her ihtimale karşı ordu da teyakkuza geçirildi. Başbakan Morawiecki salgının İtalya ve İspanya’da karşılaşılan boyutlara ulaşmaması için önümüzdeki 2 haftanın çok önemli olduğunu belirtirken, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski de salgını kontrol altına alabilmek için toplumdaki hareketliliği yüzde 80 oranında sınırlanmak zorunda olduklarını söyledi.

Ülkede ilk vakanın tespit edildiği 4 Mart tarihinden bu yana Polonya’da 2 bin 132 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, bu kişilerden 31’i hayatını kaybetti.

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