Polonya’da 5 bine yakın madenciye virüs bulaştı, 12 maden ocağına kilit vuruldu

Polonya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkezi haline gelen Gorny Slask bölgesinde virüsün yayılmasını önüne geçebilmek için madenlerin geçici süreyle kapatılmasına karar verildi. Polonya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre ülke genelinde tespit edilen 219 yeni korona virüs vak’asından 151’inin Gorny Slask bölgesinde olduğu, toplam 26 bin 780 vak’adan ise 9 bin 790’ının yine bu bölgede görüldüğüne dikkat çekildi.



5 BİNE YAKIN MADENCİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ



Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında bölgede 5 bine yakın madencide korona virüs tespit edilmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek için yarından itibaren 12 maden ocağının faaliyetlerinin 3 haftalığına durdurulmasına karar verdiklerini açıkladı.



Jacek Sasin, "3 haftalık süre içerisinde madenciler testlerden geçirilecektir. Herkesin sağlığına kavuştuğundan emin olmak istiyoruz. Madencilerin maaşlarında 3 haftalık aradan ötürü herhangi bir kesinti olmayacaktır. Maaşlarının yüzde 100’ünü alacaklardır" şeklinde konuştu.

Söz konusu maden ocaklarında yönetim tarafından alınan maske takılması, dezenfektan kullanımı, ateş ölçümü, sosyal mesafe gibi önlemlerin madenlerdeki işin doğası gereği etkili olmadığını belirten Başbakan Yardımcısı Sasin, 3 haftalık aranın kömür arzının likiditesini etkilemeyeceğini kaydetti.



Polonya Sağlık Bakanlığı’nın bu sabah açıkladığı verilere göre ülkede bugüne kadar tespit edilen vak'a sayısı 26 bin 780, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 161 olarak kaydedildi. Öte yandan sinema, tiyatro, havuz parkları, yüzme havuzları, spor ve solaryum salonlarının yeniden hizmete açıldığı geçtiğimiz hafta sonunda tespit edilen bin 157 yeni vak'a ile ülkede salgının başlangıcından bu yana tespit edilen günlük vaka sayısında da rekor kırılmış oldu.