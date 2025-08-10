Polonya'da "AB fonuyla lüks tüketim" skandalı: Avrupa Komisyonu'ndan soruşturma çağrısı

Avrupa Komisyonu, Polonya’da AB’nin COVID sonrası toparlanma fonlarının lüks harcamalarda kullanıldığı iddiaları üzerine Varşova’nın inceleme başlatmakla yükümlü olduğunu açıkladı.



Komisyon Sözcüsü Maciej Berestecki, Polonya’nın gerekli açıklamaları yapması ve “düzeltici adımlar atması” gerektiğini vurguladı. Polonya medyasında çıkan haberlere göre, pandemi sonrası ekonomiyi canlandırmak için sağlanan fonlardan bazıları yat, sauna, yüzme havuzu, kahve makinesi, mobilya ve benzeri lüks ürünler için harcandı.

DAHA ÖNCE DURDURULMUŞTU

Yaklaşık 60 milyar euro'luk destek hakkı bulunan Polonya’da, önceki hükümet döneminde bu paraya erişim hukukun üstünlüğü tartışmaları nedeniyle dondurulmuştu. Yeni hükümet, fonların serbest bırakılmasını 2023 seçim kampanyasında vaat etmişti. Bu kapsamda otel ve turizm sektörüne 280 milyon euro ayrılmıştı.



Başbakan Donald Tusk ise, “Her bir zlotiyi inceleyeceğiz. Haksız ödeme varsa geri alınacak” açıklamasında bulundu. Devlet destek ajansı PARP, otel ve yeme-içme sektöründe denetimlerin başladığını ve sonuçların eylülde açıklanacağını duyurdu.