Polonya’da aşı merkezi kundaklandı

Polonya’da Zamosc kentinde yer alan bir corona virüs (Covid-19) aşı merkezi ile sağlık ve epidemiyoloji istasyonuna dün gece kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Aşı merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olay yerine bisikletiyle gelen saldırgan, bodrum katının camını kırarak aşı merkezini kundakladı.



Güvenlik görevlileri gelmeden olay yerinden uzaklaşan saldırgan, daha sonra devlet sağlık ve epidemiyoloji istasyonuna saldırıda bulundu



Zamosc Emniyet Müdürü Jaroslaw Szymczyk, aşı merkezine düzenlenen saldırıda yaralı ve ölü olmadığını, fakat çıkan yangınlar nedeniyle bazı ekipmanların ve Covid-19 aşılarının zarar gördüğünü kaydetti.



Szymczyk, "Olaya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu kabul edilemez bir saldırı. Olayı gerçekleştiren kişiyi yakalayıp en ağır cezayı alması için yargıya teslim edeceğiz" dedi.



Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise aşı merkezlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini belirterek, "Çok katı olacağız. Tolerans göstermemiz söz konusu olamaz. Dünyayı etkileyen Covid-19 ile baş etmenin tek yolu aşıdır ve buralara zarar vermelerine engel olacağız" dedi.



Polonya'da dün de Grodzisk Mazowiecki ve Gdynia kentlerinde aşı merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.



Grodzisk Mazowiecki'de bir hastaneye girmek isteyen aşı karşıtları fakat polisinin müdahalesi ile karşılaşmıştı.



Gdynia'da ise mobil aşı otobüsünün çevresini saran aşı karşıtları, "Sizler katilsiniz" sloganları atarak otobüsü tekmelemişti.