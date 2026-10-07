Polonya'da bıçaklı öğrenci okulda dehşet saçtı: 7 yaralı

Polonya 'nın kuzeydoğusundaki Mazovya Voyvodalığı'nda yer alan Ostroleka şehrindeki bir okulda yerel saatle 11.00 civarında 19 yaşındaki öğrenci , diğer öğrencilere ve bir öğretmene bıçakla saldırdı.



“YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR”



Polisten yapılan açıklamada, öğretmen ve 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralananların kaçının öğrenci olduğu net olarak öğrenilemedi ancak “çoğunun” öğrenci olduğu bilgisi paylaşıldı. RMF FM radyosu, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.



SALDIRGAN KISKIVRAK YAKALANDI



Saldırının ardından kaçan 19 yaşındaki saldırgan öğrencinin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Polis, zanlının ağaçlık bir alanda yüzükoyun yatırılıp kelepçelendiği anın fotoğrafını X platformundan paylaştı.



SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Saldırının nedeni bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.



Yaralıların tedavisinin kentteki bir hastanede devam ettiği belirtildi.