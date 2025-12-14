Polonya’da bir Sovyet anıtı daha törenle yıkıldı

Polonya devletine bağlı Ulusal Anma Enstitüsü (IPN) Başkan Yardımcısı Karol Polejowski, anıtın yıkımı sırasında yaptığı açıklamada, “Özgür bir Polonya’da Sovyet nesnelerine yer yok” dedi. Polejowski, Rusya’nın bu coğrafyayı kendi etki alanı olarak görme anlayışının da açıkça reddedildiğini vurguladı.

İki metre yüksekliğindeki obelisk, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından, Kızıl Ordu’nun Nazi Almanyası’nı Polonya’dan çıkarmasının ardından dikilmişti. Ancak Polonyalı yetkililere göre Sovyetler, ülkeye özgürlük getirmedi; aksine Polonya’yı onlarca yıl sürecek Moskova merkezli komünist yönetim altına soktu. Polejowski, “Bunlar kurtarıcı değildi. Bu anıt, onların bu topraklardaki iktidarını meşrulaştırmak için dikilmişti” ifadelerini kullandı.

Anıt başlangıçta belediye binası önünde yer alıyor, üzerinde kırmızı yıldız ve “Kurtarıcılara şan olsun” yazısı bulunuyordu. Komünist rejimin çöküşünden sonra bu semboller kaldırılmış, anıt kasabanın kenarındaki bir meydana taşınmıştı. Şimdi ise tamamen ortadan kaldırıldı.