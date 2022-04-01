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Polonya'da Covid-19 artık "grip muamelesi" görecek

Polonya'da Covid-19'a bugünden itibaren grip muamelesi yapılacak, test için doktorun hastayı sevk etmesi gerekecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 16:51

Polonya'da Covid-19 artık "grip muamelesi" görecek

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Ulusal Sağlık Fonu, 1 Nisan itibarıyla Covid-19 semptomları gösteren hastaların test yaptırmak için doktor onayına ihtiyaç duyacağını; eczanelerde, laboratuvarlarda ve hastanelerde keyfi test yaptırmanın mümkün olmayacağını açıkladı.

Açıklamada, doktorun talebiyle yapılacak hızlı antijen testlerinin ücretsiz olacağı, ayrıca ameliyatlardan önce negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan doktor talebiyle yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması durumunda hastayı karantinaya alma kararını yine doktor verecek.

Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığına göre son 24 saatte Covid-19'dan 74 kişi öldü, 4 bin 53 yeni vaka tespit edildi.

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