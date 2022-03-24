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Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

Polonya’da 28 Mart'tan itibaren corona virüs testi pozitif çıkanlara izolasyon ve yurt dışından geleceklere karantina şartı kaldırılırken, maske takma zorunluluğu ise yalnızca sağlık kuruluşlarında geçerli olacak.

Haberler - İHA 24.03.2022 - 15:57

Polonya'da Covid-19 kısıtlamaları kaldırıldı

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’da uygulanan corona virüs önlemleri kaldırıldı.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, düzenlenen basın toplantısında corona virüsle mücadele önlemlerinde alınan yeni kararı açıkladı. Alınan yeni karara göre Polonya’da 28 Mart Pazartesi gününden itibaren corona virüs testi pozitif çıkan kişilere izolasyon zorunluluğu kalkarken, ayrıca corona virüslü kişilerle temaslı olan kişilere uygulanan karantina şartı da kaldırıldı.

Bugüne kadar izolasyon ve karantinadaki kişileri kontrol etmekle yükümlü olan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sanepid ise artık yalnızca büyük salgın durumunda izolasyon ve karantina kararı verebilecek.

Yurt dışından gelecek kişilere karantina şartı kalkan ülkede, kapalı alanlar ve toplu taşıma araçlarında da maske zorunluluğu kaldırıldı.

MASKE SADECE SAĞLIK KURUMLARINDA ZORUNLU OLACAK

Maske takma zorunluluğu yalnızca hastane ve sağlık ocakları gibi sağlık kuruluşlarında devam edecek.

Pandeminin halen devam ettiğini belirten Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, söz konusu kararın toplumun yüzde 90-95'inin corona virüse bağışıklık kazanmış olması sayesinde alındığını söyledi.

Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 81 olduğunu ve hayatını kaybedenlerin genelinin kronik hastalığı bulunduğunu ya da aşısız olduğunu ifade eden Niedzielski, savaş nedeniyle Polonya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 80'inin de bağışıklık kazanmış olduğunu bildirdi.

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre ülkede 8 bin 894 yeni Covid-19 vakası görülürken, 146 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Son rakamlarla birlikte pandeminin başından bu yana Polonya'da tespit edilen vaka sayısı 5 milyon 924 bin 876'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 114 bin 626'ya ulaştı. Yaklaşık 38 milyon nüfuslu Polonya’da aşıları tamamlanan kişi sayısı ise 22 milyon 325 bin 834 olarak açıklandı.

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