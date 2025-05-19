Polonya’da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur yolunda

Polonya, 18 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Pazar gecesi geç saatlerde açıklanan ikinci sandık çıkış anketinin sonuçlarına göre, başkent Varşova’nın Belediye Başkanı ve Başbakan Donald Tusk’ın Sivil Platform (PO) partisinin genel başkan yardımcılarından Rafał Trzaskowski, oyların yüzde 31,1’ini alarak sandıktan birinci çıktı.

Polonya’nın bir öncesi iktidar partisi Hukuk ve Adalet'in (PiS) adayı Karol Nawrocki’nin oyları ise yüzde 29,1’de kaldı. Seçimin resmi nihai sonuçlarının bugün geç saatlerde açıklanması beklenirken, seçimin bu şekilde sonuçlanması ve 13 adaydan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamaması halinde iki isim 1 Haziran’da yapılacak ikinci turda yarışacak.



“İKİNCİ TURDA ZAFER KAZANACAĞIZ”



Trzaskowski, seçimin ardından destekçilerine yaptığı konuşmada, “Zafere gidiyoruz. Yakın olacağını söylüyordum ve yakın” diyerek seçim sonuçlarının yakınlığına işaret etti. Önlerinde çok fazla işin olduğunu söyleyen Trzaskowski, “Kararlılığa ihtiyacımız var” diye konuştu.



Seçim sonrası destekçilerine hitap eden Nawrocki de ikinci turda zafer kazanacaklarından emin olduğunu belirterek aşırı sağcı seçmenlere kendisini desteklemeleri ve “Polonya’yı kurtarmaları” çağrısında bulundu. Nawrocki, “Bu seçimleri kazanmamız gerekiyor ki böylece tek bir siyasi grup güç tekelini elinde bulunduramasın ve Polonya’da yekpare bir güç olmasın” diye konuştu.



“OYLAR PATATES ÇUVALI DEĞİL, ORADAN ORAYA ATILMAZ”



Öte yandan, seçim yarışına katılan iki aşırı sağcı aday Slawomir Mentzen ve Grzegorz Braun da dün yapılan seçimde yüzde 21’in üzerinde oy aldı.

Aşırı sağcı adaylardan Mentzen, ikinci turda yarışması beklenen sağcı aday Nawrocki’ye destek açıklamadı. “Oylar patates çuvalı değil, oradan oraya atılmaz” diyen Mentzen, sağ ve aşırı sağın aldığı oyların Başbakan Tusk’ın iktidar koalisyonu için hayal kırıklığı olduğunu sözlerine ekledi.

