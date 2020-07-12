Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılıyor

Polonya'da yeni cumhurbaşkanını seçmek için yerel saatle sabah 07.00'de oy kullanmaya başlandı.



Yaklaşık 30 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Polonya'da sandıklar akşam 21.00'de kapanacak.



İlk turu 28 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en yüksek oyu, görevdeki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda almıştı.



İktidarın desteklediği Duda oyların yüzde 43,5'ini alsa da yüzde 50'nin üzerinde oy almayı başaramadığı için seçim ikinci tura kaldı.



Duda'nın en yakın rakibi ise ilk turda yüzde 30,46 oy alan Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski.



Polonya Anayasası'na göre ilk turu 10 Mayıs'ta yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimleri corona virüs salgını nedeniyle 28 Haziran'a ertelenmişti.