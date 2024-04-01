Polonya'da doğalgaz patlaması: 15 yaralı

Polonya'nın güneyindeki Tychy kentinde doğalgaz patlaması meydana geldi.Bir apartman dairesinde öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucu 15 kişi yaralandı.



Çok sayıda dairenin hasar gördüğü binadan 23 kişi tahliye edildi. Çevre hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.



İtfaiye görevlileri patlamanın ardından savaş alanına dönen bazı dairelerde enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek üzere arama-kurtarma köpeklerini devreye soktu.



Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, ağır hasar gören binanın oturmaya elverişli olup olmadığı ise uzmanlar tarafından yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

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