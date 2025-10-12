Polonya'da göçmen karşıtı eylem: "Tusk'tan kurtulmalıyız"

Başbakan Donald Tusk, gösteriden birkaç saat önce X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “ Polonya ’da göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi olmayacak. Belarus sınırındaki bariyerimiz Avrupa’nın en iyi korunan sınırıdır. Vize ve iltica yasalarını sıkılaştırdık; Polonya artık başkalarına örnek oluyor" demişti.

Gösteriyi organize eden Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, eylem öncesi yaptığı konuşmada Tusk’un sözlerine güvenilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Aldanmayın, bunlar eski oyunlar” dedi.

Muhalif lider Kaczynski ise, “Tusk cezalandırılmalıydı, şimdi kahraman gibi davranıyor” dedi ve hükümeti ikiyüzlülükle suçlayarak şunları söyledi:

“Daha dün Polonya’nın, bu anlaşmayı engellediğimiz için cezalandırılması gerektiğini söyleyen Tusk, bugün çıkmış gelecek yıl göçmen olmayacağını ilan ediyor. Aldanmayın, bu eski oyunlar.”

Kaczynski ayrıca, Tusk hükümetinin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, “Tusk’tan kurtulmalıyız. Bu hükümetin yıktığı her şeyi yeniden inşa etmeliyiz" açıklamasında bulundu.