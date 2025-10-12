Polonya'da göçmen karşıtı eylem: "Tusk'tan kurtulmalıyız"
Polonya’da binlerce kişi, yasa dışı göçü ve AB-Mercosur anlaşmasını protesto etmek için sokağa çıktı. Muhalefet lideri Jarosław Kaczynski, Başbakan Donald Tusk’un “Polonya göç anlaşmasından muaf tutulacak” açıklamasına sert yanıt verdi.
Gösteriyi organize eden Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, eylem öncesi yaptığı konuşmada Tusk’un sözlerine güvenilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Aldanmayın, bunlar eski oyunlar” dedi.
"POLONYA GÖÇMEN KABUL ETMEYECEK"
Başbakan Donald Tusk, gösteriden birkaç saat önce X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonya’da göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi olmayacak. Belarus sınırındaki bariyerimiz Avrupa’nın en iyi korunan sınırıdır. Vize ve iltica yasalarını sıkılaştırdık; Polonya artık başkalarına örnek oluyor" demişti.
Muhalif lider Kaczynski ise, “Tusk cezalandırılmalıydı, şimdi kahraman gibi davranıyor” dedi ve hükümeti ikiyüzlülükle suçlayarak şunları söyledi:
“Daha dün Polonya’nın, bu anlaşmayı engellediğimiz için cezalandırılması gerektiğini söyleyen Tusk, bugün çıkmış gelecek yıl göçmen olmayacağını ilan ediyor. Aldanmayın, bu eski oyunlar.”
Kaczynski ayrıca, Tusk hükümetinin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, “Tusk’tan kurtulmalıyız. Bu hükümetin yıktığı her şeyi yeniden inşa etmeliyiz" açıklamasında bulundu.