Polonya'da halk sandık başına gitti: İktidardaki parti çoğunluğu sağlayamadı

Polonya dün sandık başına gitti. Komünizmin çöküşünden bu yana seçimlere yüzde 72,9 ile en yüksek katılım sağlandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, 29 milyon seçmenin olduğu genel seçimlerde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi sandıktan birinci çıktı.



Ancak 460 koltuklu parlamentoda 200 sandalye elde ederek hükümet kurmak için gereken 231 milletvekiline ulaşamadı.



Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk liderliğindeki ana muhalefetteki Sivil Koalisyon, 163 koltuk elde etti.



Üçüncü Yol 55, Yeni Sol ise 30 milletvekilliği kazandı.



Bu sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın koalisyon kurma görevini mevcut Başbakan Mateusz Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet Partisi'ne vermesi bekleniyor.



Başarısız olunması durumunda ise Sivil Koalisyon, Üçüncü Yol ve Yeni Sol'un toplam 248 koltukla koalisyon kurması muhtemel.



Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk liderliğindeki ana muhalefetteki Sivil Koalisyon, 163 koltuk elde etti. Polonya haber ajansı PAP'a göre, anketin 17 Ekim'deki resmi seçim sonuçlarıyla doğrulanması halinde, PİS parlamentodaki en büyük parti olmasına rağmen çoğunluğu oluşturmak için gereken 231 sandalyeyi elde edemeyecek.



PAP'a göre, PİS'in genel seçimlerle eş zamanlı olarak yapılmasına karar verdiği 4 soruluk referanduma katılım oranının yüzde 50'nin altında kalması nedeniyle büyük olasılıkla geçersiz sayılacak çünkü katılımcıların sadece yüzde 40'ı referandum için oy kullanmış.



Seçimin kazananı belli olmayan Polonya'da, partilerin hükümet kurmaya çalıştığı bir pazarlık dönemi geçirmesi bekleniyor.



Polonya anayasasına göre, ülkenin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın seçimden sonraki 30 gün içinde yeni parlamentonun ilk oturumunu başlatması gerekiyor.



İlk oturumdan sonra başbakanın atanması için 14 gün süre veriliyor.

Başbakan Mateusz Morawiecki İLK YORUMLAR



Seçimin ardından X hesabından paylaşım yapan Başbakan Mateusz Morawiecki, "PİS, 2023 seçimlerinin galibi. Teşekkür ederim. Çok yaşa Polonya!" mesajını paylaştı.



Halka hitap eden Tusk ise, "Ortaklarımızla yeni demokratik bir hükümet kuracağız. Kazandınız. Polonyalı kadınlar ve erkekler kazandı!" ifadelerini kullandı.



Tusk, "kötü günlerin sonunun geldiğini" belirterek, "Bugün dünyanın en mutlu adamıyım." dedi.