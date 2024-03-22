Polonya'da havalimanında 300 kiloluk iki bomba bulundu

Polonya'nın kuzeyindeki Olsztyn kenti yakınlarında yer alan küçük uçakların kullandığı Grzyliny havaalanında 2. Dünya Savaşı döneminden kalma 2 patlamamış bomba bulundu.



Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları toplam ağırlıklarının 300 kilo olduğunu tespit ettikleri bombaların patlaması durumunda 1,5 kilometre genişliğindeki alanı etkileyebileceğini belirledi.



Bunun üzerine havaalanı yakınında bulunan bir köydeki 500 kişi tahliye edildi.



Polis, havaalanı yakınındaki tren yolu ile S51 numaralı ekspres yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.



Bölgedeki yetkililer, bombaların güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarılmasının birkaç saati bulabileceğini belirtti.



Güvenli şekilde çıkarılması planlanan bombaların daha sonra uzman ekiplerce askeri poligonda imha edileceği öğrenildi.

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