Polonya'da İHA krizi büyüyor: Hükümet binaları üzerinde uçan İHA etkisiz hale getirildi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, başkent Varşova’da hükümet binalarının üzerinde uçtuğu tespit edilen bir İHA'nın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olay sırasında iki Belarus vatandaşı gözaltına alındı.



Tusk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Hükümet Güvenlik Servisi, Parkowa Caddesi ve Cumhurbaşkanlığına ait Belweder Sarayı üzerinde uçan bir HA'yı etkisiz hale getirdi” ifadelerini kullandı.

CASUSLUK İDDİASIYLA GÖZALTI

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan kişilerden birinin Belarus adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia ediliyor.



Olay, geçen hafta Rusya’ya ait onlarca dronenin Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından yaşandı. Söz konusu ihlaller sırasında NATO’ya ait savaş uçakları ilk kez Rus hedeflerini düşürmüş, Başbakan Tusk bu gelişmeleri “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana açık çatışmaya en çok yaklaştığımız an” sözleriyle nitelendirmişti.