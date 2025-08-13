Polonya'da istihbarat savaşı büyüyor: 6 kişiye daha "Rus ajanı" suçlaması

Savcılığa göre, sanıklar yabancı istihbaratın talimatıyla kundaklama ve sabotaj eylemleri düzenledi.

Polonya, Ukrayna’ya yardım konusunda kilit rolü nedeniyle Rusya ve Belarus özel servislerinin hedefi olduğunu, bu ülkeleri kundaklama gibi sabotaj eylemleriyle suçluyor. Moskova ve Minsk ise iddiaları reddediyor.

SABOTAJ VE KUNDAKLAMA İDDİALARI

İddianamede yer alan olaylar arasında, Marki’deki bir palet deposunda yabancı istihbarat tarafından organize edildiği öne sürülen kundaklama, Mart 2024’te Gdańsk’ta bir depoda kundaklama girişimi ve 2023’te Gdynia’da bir restorana yönelik kundaklama yer alıyor.



Sanıklardan dördü, yabancı istihbarat talimatıyla sabotaj yapmakla birlikte silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlarla da itham ediliyor.

Sanıklardan biri tüm suçlamaları kabul ederken, bir diğeri suçlamaları reddetti ve diğer 3 kişi de suçlamaları "kısmen" kabul etti.



Soruşturma, bu yılın başlarında Rusya adına sabotaj planladığı gerekçesiyle hapse atılan Ukrayna vatandaşı Serhii S. hakkında yürütülen ayrı bir soruşturmada elde edilen deliller üzerine başlatılmıştı.