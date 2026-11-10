Polonya'da katliam yapan saldırgan, Norveç'i kana bulayan Breivik'i araştırmış

Polonya 'nın Krakow kenti meydanında cumartesi günü aracından ateş açarak 6 kişiyi öldüren, 15 kişiyi yaralayan; evinde de annesi, babası ve kız kardeşinin cesedi bulunan Polonya vatandaşı Michal Oksinski, polisle girdiği çatışmanın ardından yaralı kaldırıldığı hastanede dün ölmüştü.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, kanlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini belirtmişti.



Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Oksinski ile ilgili bugün bir açıklama yapan Adalet Bakanı Waldemar Zurek de Kierwinski ile benzer ifadeler kullanarak, Oksinski'nin aşırı sağ unsurların etkisi altında kalmış olabileceğine dair çok güçlü işaretler bulunduğunu söyledi.



IRKÇI KATİL BREIVIK, NORVEÇ 'TEKİ EN YÜKSEK CEZA OLAN 21 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



Bakan Zurek, Oksinski'nin, 2011 yılında Norveç'te çoğu çocuk 77 kişiyi öldüren Müslüman karşıtı ve neo-Nazi yanlısı katil Anders Behring Breivik'le ilgili internet sitelerinde gezindiğini belirtti.

Breivik, Haziran 2011'de, hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişiyi hayattan koparmış, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Utoeya Adası'ndaki yaz kampında etrafa rastgele ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıl hapse mahkum edilmişti.



ODASINDA BULUNAN YILANLI SARI BAYRAK DA AŞIRI SAĞ GRUPLARA İŞARET EDİYOR

Bakan Zurek, Oksinski'nin odasında bulunan ve üzerinde bir yılan ile "Don't tread on me" (Üstüme basma) yazısı bulunan sarı "Gadsden bayrağı"nın, ABD'deki aşırı sağcı gruplar tarafından kullanıldığını belirtti.

Zurek, Oksinski'nin iş yerinde bulunan bazı sembollerin de soruşturmada bu yöne işaret edebileceğini söyledi.